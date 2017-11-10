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国际油市：油价下滑，本周美国活跃钻机数增幅为6月来最大
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2017年11月10日 / 晚上10点05分 / 更新于 8 小时前

国际油市：油价下滑，本周美国活跃钻机数增幅为6月来最大

1 分钟阅读

* 美国本周活跃钻机数增加九座至738座－贝克休斯

* 强劲的需求和OPEC牵头的减产支持市场

* 东南亚原油需求强劲

路透纽约11月10日 - 油价周五小跌，因对石油输出国组织(OPEC)和其他产油国将延长减产协议的预期，被美国开采商本周活跃钻机数增幅创6月来最大所抵消，这暗示美国产出将继续增加。

通用电气旗下能源服务公司贝克休斯公布，本周美国能源企业增加九座活跃钻机，为三周来第二周增加，令活跃钻机总数达到738座。

布兰特原油收低0.41美元，或0.6%，报每桶63.52美元，美国原油收低0.43美元，报每桶56.74美元。

本周稍早，布兰特原油期货升至2015年6月来最高的64.65美元，美国原油期货创下2015年7月来最高的57.92美元。

两大合约本周升幅均超过2%，为连续第五周上涨。

交易商表示，近几个月油价走强是因OPEC和俄罗斯牵头减产令市场供应收紧，以及需求强劲和政治紧张局势加重。

市场也预期，OPEC在11月30日下一次会议上将同意延长减产至目前到期日2018年3月以后。

根据本周的联邦能源预估，今年美国原油产量预计将增至920万桶/日，明年达到创纪录的1,000万桶/日，2016年日产量为890万桶。

沙特周一表示，伊朗支持的黎巴嫩什叶派真主党对沙特出言“攻击”，等同黎巴嫩已向沙特宣战。这导致危机急剧升级，可能破坏黎巴嫩稳定。

另一个支撑油价的因素是东南亚的需求强劲，自6月新加坡和马来西亚附近储存原油的油轮数量已经减半。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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