国际油市：油价下挫逾1%，IEA报告令需求前景笼罩疑云

路透新加坡11月15日 - 原油价格周三下滑逾1%，延续上日跌势，此前国际能源署(IEA)发布报告，让过去数月油市收紧的说法笼罩疑云。

0515 GMT，布兰特原油期货报每桶61.33美元，较上日收盘价下跌0.88美元或1.4%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.70美元或1.3%，报每桶55美元。

油价自上周触及2015年高位以来已经下跌约5%，7-11月初期间上涨40%的涨势告终。

“IEA预计近期前景黯淡后油价大幅下跌...跌势可能因其他大宗商品遭遇全球性抛售而被夸大，”能源咨询公司Trifecta主管Sukrit Vijayakar称。

IEA周二将今明两年石油需求增长预估各下调10万桶/日，分别至150万桶/日和130万桶/日。

“假设OPEC产量水平保持当前水准，石油市场将在2018年第一季面临艰巨的挑战，届时供应预计将比需求多出60万桶/日，2018年第二季供应过剩程度有所下降，料达20万桶/日，”IEA表示。

美国石油协会(API)周二称，截至11月10日当周，美国原油库存增加650万桶，至4.618亿桶，路透调查的分析师预计为减少220万桶。汽油库存增加240万桶，路透调查的分析师预计减少91.9万桶。馏分油库存减少250万桶，路透调查的分析师预估减少130万桶。(完) (编译 王兴亚/许娜；审校 杜明霞/王颖)