国际油市：油价在OPEC会议前上涨，美国产量增加限制升幅

* 美国原油产量增幅可能超过活跃钻机数显示的程度－Westwood

* 关注美国上周原油库存数据

路透纽约11月21日 - 油价周二小涨，因投资人预期石油输出国组织(OPEC)和其他产油国下周会议可能决定延长减产，但美国原油产量增加的迹象继续令油价承压。

“中东地缘政治紧张局势和委内瑞拉宏观经济状况恶化将在11月OPEC会议前继续支撑油价。”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

“不过美国原油产量居高不下将是限制油价上涨的主要负面因素，”Kumar指出。

布兰特原油期货收高0.35美元，或0.6%，至每桶62.57美元。美国原油期货收高0.41美元，或0.7%，报每桶56.83美元。

美国石油协会(API)将在周二2130GMT发布上周美国原油库存数据，官方库存数据将在周三早公布。

路透访查的分析师预计上周美国原油库存减少150万桶。

分析师表示，预计布兰特原油期货在OPEC 11月30日会议前将在61-63美元区间内波动。

对包括俄罗斯在内的部分参与国家是否愿意维持限产的疑虑令油价承压。

能源咨询机构Westwood Global Energy Group表示，美国原油产量攀升的速度可能比活跃钻机数增加暗示的产量增速更快，美国活跃钻机数从去年年中的316座增至上周的738座。(完) (编译 李军; 审校 母红)