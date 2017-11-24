国际油市：美国原油期货涨至两年高位，因加美一重要输油管道关闭

路透新加坡11月24日 - 美国原油期货周五涨至两年高位，因加拿大至美国的一条主要输油管道关闭，令北美市场供应收紧。

因周四适逢美国感恩节假期，周五交投料将十分清淡。

0550 GMT，美国原油期货报每桶58.44美元，涨0.42美元或0.7%；今日稍早曾涨至2015年7月1日以来最高位58.58美元。

布兰特原油期货报每桶63.42美元，跌0.13美元。

这两个原油期货指标均呈现逆价差，显示市场收紧。逆价差情况下，现货价格高于期货价格，因此交易商储存原油用于稍晚时候销售的吸引力会下降。

交易员表示，上周漏油事故后Keystone每日输送量为59万桶的管线关闭，帮助推高美国原油价格，因俄克拉荷马州库欣储油中心的库存量下降。

全球石油市场呈现收紧，因石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯等一批其它产油国实施减产。减产协议将于2018年3月到期，不过OPEC将在11月30日开会讨论这项政策，预计届时会延长减产。

“OPEC会议的日程已经出来，只有三小时的时间，这暗示整体上已经统一认识，开会只是例行程序，同意按沙特所希望的将减产延长九个月，”期货经纪公司AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说。

整体而言，分析师认为市场基本面是平衡的，这支撑了油价。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 于春红)