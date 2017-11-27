国际油市：美国原油逼近两年高位，因加美重要输油管道仍关闭

路透新加坡11月27日 - 美国油价周一仍逼近两年高位，因加拿大向美国运送石油的Keystone输油管道继续关闭；而市场预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议可望展期，亦支撑油市。

0029 GMT时，美国原油期货报每桶58.91美元，较上日收盘下跌0.04美元，但仍接近周五所创两年高位59.05美元.

布兰特原油期货报每桶63.84美元，与上日收盘价相去不远。

漏油事故后每日输送量为59万桶的Keystone管线关闭，导致库存减少，帮助推动美国原油期货价格上升。

“美国原油期货价格...继续受到Keystone管线关闭的支撑，”法国巴黎银行称。

“美国原油期货价格目前非常接近每桶59美元，自6月中旬以来上涨38%，使得原油成为该期间表现最好的资产之一，”Rivkin Securities分析师William O‘Loughlin表示。

全球油市还因OPEC和非OPEC产油国减产措施而收紧。

减产协议将于2018年3月到期，但OPEC将于11月30日开会讨论政策。

俄罗斯周五称，准备支持延长产油国减产协议，不过尚未表态应该延长多久。

交易商称，俄罗斯对减产承诺的不确定性，以及美国产量上升，意味着原油价格进一步升势受抑。(完) (编译/审校 龚芳/杜明霞/陈宗琦)