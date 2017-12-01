国际油市：油价收高，但脱离高位因弗林调查事件打击股市

* 布兰特原油和美国原油录得周度跌幅

* 前美国国家安全顾问弗林被指控向FBI撒谎

* 美国股市受ABC有关弗林报道打击

* OPEC周四在维也纳会议上同意延长减产协议

路透纽约12月1日 - 油价周五小幅上涨，但脱离盘中高位，因美国广播公司(ABC)的消息报道令金融市场感到震惊，该消息进一步增加了对特朗普是否涉及俄罗斯干预去年美国大选的忧虑。

布兰特原油最高升至每桶64.32美元，此前一日，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国同意将减产协议延长至2018年底。

但油价缩小涨幅，因美国股市下跌，此前ABC报道称，前美国国家安全顾问弗林准备告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。

ABC称报道援引弗林密友的话，路透无法证实ABC的报道。弗林周五也因向美国联邦调查局(FBI)撒谎而认罪。

“油价缩减了稍早的涨幅，与股市下跌的走势一致，部分因为有关弗林的消息，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar称。

最新的近月合约2月布兰特原油合约收盘比周四到期的1月合约高0.16美元，结算报价每桶63.73美元，2月合约较前日收盘涨约1.8%。

美国1月原油升0.96美元，或1.7%，结算报每桶58.36美元，该合约将于12月19日到期。

两大指标原油本周皆下跌，布兰特原油跌幅小于1%，美国原油下跌约1%。

在弗林消息影响股市表现以前，原油价格逼近2015年夏季以来最高水平。周四，OPEC和以俄罗斯为首的部分非OPEC产油国同意延长减产协议。(完) (编译 刘静；审校 李军)