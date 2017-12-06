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国际油市：油价收于两周低位，因美国燃料油库存意外上升
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2017年12月6日 / 晚上8点41分 / 更新于 18 小时前

国际油市：油价收于两周低位，因美国燃料油库存意外上升

1 分钟阅读

* 美国汽油、馏分油库存大幅增加-EIA

* 美国原油库存下降，周产量创新高-EIA

* 布兰特原油跌至11月初以来最低，美国原油降至11月中以来最低

路透纽约12月6日 - 美国原油周三下跌近3%，为逾两个月来的最大单日跌幅，此前美国燃料油库存大幅上涨，表明需求可能减弱；美国周度原油产量创最高纪录。

政府数据显示，美国汽油库存增加680万桶，馏分油库存增加170万桶，两者均超过路透调查的预估。分析师表示，这一意外数据打击了原油和原油产品价格，而此时的市场虽然倾向于看多，但很容易受抛售影响。

能源资料协会(EIA)数据还显示，美国原油库存下降560万桶，超过预期。这部分因为Keystone油管11月中在南达科塔发生泄露后关闭，阻断了向库欣输送原油。周二该油管重新运营。

美国原油收跌1.66美元，或2.9%，报每桶55.96美元，为11月16日以来最低结算价，也为10月6日以来的最大单日跌幅。

布兰特原油收跌2.6%，或1.64美元，报每桶61.22美元，为11月2日以来最低结算价。

12月汽油库存通常增长，但2.21亿桶的库存量，略高于同期五年均值。

“汽油库存现在也增加，因尽管出口数据不错，但需求放缓。汽油期货明显突破了技术支撑位，柴油期货正在测试支撑位，”Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

汽油期货周三引领能源市场走低，汽油期货跌3%，报每加仑1.6658美元。取暖油期货下跌2.6%，报每加仑1.8650美元。

美国原油日产量升至970万桶，再一次创周最高纪录，但低于七十年代创造的历史最高水平。

俄罗斯能源部长诺瓦克称，现在谈论撤走石油输出国组织(OPEC)减产协议为时过早，撤走过程将是缓慢的。高盛等分析师称，预计2018年需求的增长基本被美国和加拿大供应增长所抵消。(完) (编译 刘静；审校)

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