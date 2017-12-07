国际油市：油价上涨逾1%，因尼日利亚罢工威胁和空头回补

* 尼日利亚两大石油工会之一威胁将举行罢工

* 美国原油日产量增加2.5万桶，至971万桶

* 美国原油库存减少560万桶，至4.481亿桶

* 美国汽油库存增加680万桶，至2.209亿桶

路透纽约12月7日 - 油价周四攀升逾1%，因尼日利亚的罢工威胁，以及上日美国燃料油库存意外大幅增加拖累油价急跌后，交易员回补空头。

“市场中的空头回补，加上尼日利亚一个主要石油工会威胁罢工，给今日油价提供支撑，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar称。

尼日利亚两个主要石油工会中的一个威胁从12月18日起进行全国性罢工。尼日利亚是非洲最大石油出口国。

布兰特原油涨0.98美元，或1.6%，结算报每桶62.20美元；美国原油升0.73美元，或1.3%，结算报价每桶56.69美元。

前日，布兰特原油急挫2.6%，美国原油骤跌2.9%，因美国燃料油库存意外增加。

美国能源资料协会周三发布数据称，截至12月1日，美国原油库存减少560万桶，至4.481亿桶，库存低于2015和2016年当季水平。

但汽油库存增加680万桶，远高于分析师预估的增加170万桶，馏分油库存增加170万桶。

“昨天出现大幅修正，所以今日暂停，”PetroMatrix董事总经理Olivier Jakob称。他补充道，“技术面仍然非常疲弱。”

但令油市多头感到焦虑的是，截至12月1日当周，美国原油日产量增加2.5万桶，达到971万桶，这是自1970年代初期的月度数据显示，日产量超过1,000万桶以来的最高水平。(完) (编译 刘静；审校 母红)