国际油市：油价持稳，因美国库欣库存降幅创纪录

* 上周美国原油库存减少690万桶－EIA

* 库欣库存降幅创纪录－EIA

* OPEC预计美国等非OPEC产油国产量增加

* 尼日利亚武装分子威胁袭击石油设施

路透纽约1月18日 - 油价周四变动不大，盘初走软，但之后受美国原油期货合约交割地库欣库存降幅创纪录支持回升。

市场仍认为，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将推高油价，从而导致美国供应增加。

油价目前仅略低于2014年12月来最高位，受OPEC牵头的减产和尼日利亚等产油国局势动荡可能进一步限制产出的担忧支撑。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少690万桶，预估为减少350万桶，库欣库存骤降420万桶，为至少2004年来最大周度降幅。

美国上周原油日产量增至975万桶，之前一周因寒冷天气而有所减少。

OPEC周四发布的月报上调了今年非成员国原油供应预估。

布兰特原油收低0.07美元，结算报价每桶69.31美元，周一触及2014年12月来最高的70.37美元；美国原油收低0.02美元，结算报价每桶63.95美元，周二曾触及2014年12月来最高水准。

布兰特原油在12月初触及每桶61美元后上涨，一些分析师表示，升势可能已是强弩之末。

尼日利亚武装分子威胁在未来几天会袭击该国的产油设施，可能限制这一非洲最大原油出口国的供应。(完) (编译 李军; 审校 母红)