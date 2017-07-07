国际油市：油价急挫3%，因全球供应增加

* 本周美国原油下跌3.9%，布兰特原油下跌2.5%

* 美国活跃钻机数增加七座至2015年4月以来最多-贝克休斯

* 上周美国原油产量增加1%－EIA

* 俄罗斯称愿意考虑修改减产协议

* 摩根士丹利预计美国原油在2018年中前在每桶50美元之下

路透纽约7月7日 - 油价周五下跌近3%，因美国产量增加，石油输出国组织(OPEC)出口创今年新高，给产油国抑制全球供应过剩的努力蒙上阴云。

布兰特原油收跌1.40美元，或2.9%，报每桶46.71美元，盘中跌至逾一周来最低的46.28美元。

美国原油下跌1.29美元，或2.8%，报每桶44.23美元，盘中低见43.78美元。

两大合约在过去七周中有六周下跌，本周美国原油下跌3.9%，布兰特原油下跌2.5%。

“供应持续增加，”Clipperdata商品研究主任Matt Smith称。

他称，6月OPEC出口较去年同期多200万桶/日，尽管该组织牵头的日减产180万桶原油的减产协议延长了期限。

路透调查的数据显示，OPEC当前产量处于今年的最高水平。

参与OPEC限产协议的俄罗斯称，如果有必要，愿意考虑修改协议的参数。

监督协议执行的一些产油国将于7月24日在俄罗斯开会，届时他们可能对修改协议提出建议。

与此同时，美国生产商似乎没有被低油价吓倒，能源服务公司贝克休斯表示，钻探商本周增加了七座钻机，总钻机数升至763座，为2015年4月以来最多。

周四，美国政府数据显示，上周美国产油量增加1%，至934万桶/日，此前一周产量下降，因工厂进行维护和因遭遇风暴而关闭。

摩根士丹利称，预计美国愿意价格在2018年年中前维持在每桶50美元之下，它还表示，“如果OPEC减产幅度不够，美国页岩油产量将需要放缓，才能在2018年达到市场平衡。”(完) (编译 刘静；审校 李军)