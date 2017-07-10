国际油市：油价收复部分失地，但依然承压

路透新加坡7月10日 - 继上日下跌3%之后，油价周一收复部分失地，但美国钻探活动处于高位以及石油输出国组织(OPEC)的大量供应依然令油市承压。

0136 GMT，布兰特原油较上日收盘涨0.37美元或0.8%，至每桶47.08美元。

美国原油期货上涨0.37美元，或0.8%，报每桶44.60美元。

交易商表示，油价上涨是受周五大跌后的投机性买盘推动，但市场整体状况依然疲弱。

布兰特原油较2017年初下跌17%，尽管OPEC达成协议从1月开始减产。

澳新银行周一称，油市“持续聚焦于(美国)钻探活动和产量增加”。

能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，上周美国能源企业活跃钻机数增加七个，为过去25周来第24周增加；活跃钻机总计达763个，为2015年4月以来最高。

自2016年中以来，美国原油产量C-OUT-T-EIA已增加逾10%，至934万桶/日。

与此同时，OPEC原油供应量依然充裕，尽管该组织承诺在今年1月至明年3月期间减产。

OPEC 6月原油出口量达2,592万桶/日，较5月高出45万桶/日，较上年同期增加190万桶/日。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/龚芳)