FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
国际油市：油价收复部分失地，但依然承压
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月10日 / 凌晨2点02分 / 1 个月前

国际油市：油价收复部分失地，但依然承压

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡7月10日 - 继上日下跌3%之后，油价周一收复部分失地，但美国钻探活动处于高位以及石油输出国组织(OPEC)的大量供应依然令油市承压。

0136 GMT，布兰特原油较上日收盘涨0.37美元或0.8%，至每桶47.08美元。

美国原油期货上涨0.37美元，或0.8%，报每桶44.60美元。

交易商表示，油价上涨是受周五大跌后的投机性买盘推动，但市场整体状况依然疲弱。

布兰特原油较2017年初下跌17%，尽管OPEC达成协议从1月开始减产。

澳新银行周一称，油市“持续聚焦于(美国)钻探活动和产量增加”。

能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，上周美国能源企业活跃钻机数增加七个，为过去25周来第24周增加；活跃钻机总计达763个，为2015年4月以来最高。

自2016年中以来，美国原油产量C-OUT-T-EIA已增加逾10%，至934万桶/日。

与此同时，OPEC原油供应量依然充裕，尽管该组织承诺在今年1月至明年3月期间减产。

OPEC 6月原油出口量达2,592万桶/日，较5月高出45万桶/日，较上年同期增加190万桶/日。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/龚芳)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below