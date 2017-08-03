国际油市：油价回落，因担心OPEC供应过量

* 美国原油价格逼近每桶50美元后价格回落

* 7月OPEC出口创纪录高位-路透调查

* OPEC产油国供应高企限制价格上涨

路透纽约8月3日 - 油价周四下跌，因在美国原油价格升至接近每桶50美元后，谨慎的买盘枯竭；对产油国俱乐部石油输出国组织(OPEC)供应仍高企的担忧，抵消了前日数据显示美国汽油需求处于历史高位的影响。

指标布兰特原油收跌0.35美元，报每桶52.01美元，美国原油下跌0.56美元，报每桶49.03美元，盘中高见49.96美元。

根据路透石油研究的一份报告，7月OPEC原油出口升至纪录高位，主要受该组织非洲成员国出口急升驱动。

美国原油价格仍在每桶50美元之下，受美强劲的国内供应压制。

“市场需要库存状况继续改善的迹象，才能驱动价格走高，”Tradition Energy市场研究主任Gene McGillian称。

美国需求强劲正在支撑油价。美国能源资料协会(EIA)报告上周汽油需求达到创纪录的984万桶/日，商业原油库存下降150万桶至4.819亿桶。

库存水平低于去年同期，表明美国市场供应收紧。

但交易员称，OPEC的高产量限制了价格上涨。

本周的路透调查显示，7月OPEC产量达到3,300万桶/日的年内高位，较前月增加9万桶/日，因利比亚的供应进一步恢复。利比亚是免于执行限产协议的国家之一。

有迹象显示，石油行业已经适应了低油价时代，能够在之前可能会认为不经济的情况下生产和运营。

美国投资银行高盛本周称，石油行业成功地适应了油价处于每桶50美元左右的环境。(完) (编译 刘静；审校 母红)