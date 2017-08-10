国际油市：油价下跌，因担心全球供应过剩和美股下跌

* OPEC称7月产量增加17.3万桶/日

* 上周美国原油库存下降

* Gazprom Neft考虑在减产结束后恢复成熟油田的生产

路透纽约8月10日 - 油价周四下跌逾1.5%，因在全球供应过剩忧虑挥之不去的情况下，美股急挫加剧了对需求放缓的担心。

美国原油收跌0.97美元，或1.96%，报每桶48.59美元。布兰特原油下跌0.8美元，或1.52%，收报每桶51.90美元。

周四美股大幅下挫，道指和纳斯达克指数录得三位数的点数跌幅，因投资者对美朝紧张局势升级感到不安。

美股下跌导致油市疲弱，Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

“这引发对需求的担忧，”他称，“股市下跌，导致需求前景变得不明朗，黄金维持涨势，证实了我的怀疑，即现在是一种出于恐惧的交易。”

供应方面，俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)认为，在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国之间达成的全球协议到期后，恢复成熟油田的生产“从成本效益上看是可行的”，公司的一位代表称。

OPEC援引从第三方数据源收集来的数据称，7月其日产量增加17.3万桶，至3,287万桶，增长主要来自豁免参与减产协议的产油国以及最大石油出口国沙特。

能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存降至10月以来最低，过去12周里有10周下降。

但Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称，昨日库存下降数据发布后油价上涨，但这不足维持油价持续上涨。(完) (编译 刘静；审校 母红)