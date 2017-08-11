国际油市：油价上涨，因全球需求增加和尼日利亚动荡

* 国际能源署预计需求强劲

* 市场关注美朝紧张局势

* 贝克休斯称，本周活跃钻机增加三座

* 尼日利亚示威人群袭击壳牌石油生产设施

路透纽约8月11日 - 油价周五小涨，交投震荡，因市场评估美国原油库存减少、尼日利亚动荡，以及全球需求增长这些利多因素，和油市恢复平衡的速度仍然缓慢这一利空因素哪一个的影响更大。

布兰特原油期货收涨0.20美元，或0.39%，报每桶52.10美元。

美国原油期货上扬0.23美元，或0.47%，报每桶48.82美元。

美国原油期货本周下跌1.5%，布拉特原油期货回落0.6%。

国际能源署(IEA)称，已修正2015-2016年的历史需求数据，这意味着2017-2018年的需求基数降低，加之高额供应数据保持不变，这可能导致库存减少数据低于最初的预期。

贝克休斯周五公布的数据显示，本周美国活跃钻机在过去三周中第二周增加。不过，近几个月增速放缓，因油价持续下跌，促使石油企业削减支出计划。

截至8月11日当周，活跃钻机增加3座，至768座，为2015年4月以来最高。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少650万桶。

只要库存持续减少，我们就会继续认为，OPEC牵头的减产行动正在导致油市供需的平衡状况改善，”Tradition Energy的市场研究部经理Gene McGillian说。

不过，市场观察人士谨慎指出，汽油库存减少属于季节性的。

“随着夏季驾车季接近尾声，我们可能会在一定程度上面临需求放缓的阻力，”U.S. Bank的地区投资经理Mark Watkins说。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，截至8月8日当周，基金经理削减其美国原油期货和期权净多头头寸。

据路透目击者称，在尼日利亚，数百人围攻了壳牌位于尼日尔三角洲的原油生产设施和天然气生产厂，要求该公司提供工作和开发基础设施。

美国总统特朗普对朝鲜发出了新的威胁，称美国的武器“已经准备就绪”，而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。(完) (编译 母红; 审校 刘静)