国际油市：油价下跌，因有报告称美国原油库存上升

路透东京9月13日 - 油价周三下跌，因有报告称美国原油库存上升。不过油价还是守住了一部分前一日录得的涨幅，之前OPEC表示明年对该组织的原油需求料增长。

0650 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)下跌0.05美元或0.1%，报每桶48.18美元，周二则涨0.3%。

布兰特原油期货 下跌0.11美元或0.2%，至每桶54.16美元，上日结算价上涨0.8%。

布兰特与美国原油WTCLc1-LCOc1之间的价差为5.46美元，因飓风哈维和伊尔玛继续影响美国对于原油和油品的需求。

“市场仍在试图评估布兰特以及美国原油的仓位，这体现在价差上，”新加坡Energy Aspects的石油分析师Virendra Chauhan表示。

周三油价下跌，但周二上涨，因石油输出国组织(OPEC)周二预测2018年原油需求增加，并指出全球油市出现收紧迹象，意味着该组织与非OPEC产油国达成的减产协议正在帮助缓解压制油价的供应过剩局面。

分析师发出警告，由于天气原因的影响，当前美国的库存数据或许不能完全反映未来数周的情况。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，增幅接近市场预期水准的两倍，因受哈维飓风影响炼厂减产，而汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至9月8日该周，美国原油库存增加620万桶，至4.688亿桶，路透调查的分析师预计为增加320万桶。

能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布库存和炼厂产能数据。(完) (编译 王洋/李春喜 审校 杜明霞/孙茉莉)