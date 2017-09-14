国际油市：油价守住上日多数涨幅，受强劲需求预期提振

路透东京9月14日 - 油价周四微跌，但守住前一交易日多数涨幅。周三国际能源署(IEA)调高对全球石油需求增长的预测，油市受到激励。

0642GMT，伦敦布兰特11月原油期货跌0.18美元或0.3%至每桶54.98美元，周三上涨1.6%。

纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货跌0.09美元或0.2%至每桶49.21美元，前一交易日涨2.2%。

尽管美国政府数据显示，美国原油库存因飓风哈维再度大增，但油价周三仍走高。

国际能源署(IEA)将2017年全球石油需求增幅预估从150万桶/日上修至160万桶/日。

IEA表示，全球石油过剩规模开始减少，因欧美需求增长强于预期，而且石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产。

巴克莱研究在报告中称，供应面看起来也利多。

“伊拉克和委内瑞拉动荡应该会使产量持续受抑，地区原油正价差已经消失，库存正逐步下滑，”报告还称。

巴克莱指出，即便如此，“明年市场供需状况可能会偏空，这应该会使OPEC和非OPEC的减产协议延续至2018年3月以后”。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加590万桶，高于预期；汽油库存减少840万桶，为纪录最大降幅。馏分油库存减少320万桶。

埃克森美孚周三称，哈维飓风过后首次重启德州Beaumont炼厂，该炼厂原油加工产能为每日36.23万桶。(完) (编译 刘秀红/许娜；审校 王兴亚/艾茂林)