国际油市：布兰特原油期货小跌，但仍接近近期高位

* 市场预计美国原油库存增加，因风暴过后进口增加

* 哈维飓风后美国墨西哥湾炼厂复工

* 预计10月美国页岩油日产量增加7.9万桶-EIA

路透纽约9月18日 - 布兰特原油期货价格周一小幅下跌，但仍接近多个月高位，因交易员为本周稍晚发布的库存数据可能增加做准备。

布兰特原油收跌0.14美元，报每桶55.48美元，周四触及近五个月高位的每桶55.99美元。

美国原油收高0.02美元，报每桶49.91美元，接近周四触及的近四个月高位50.50美元。

“他们仍在统计飓风的影响，”Again Capital Management合伙人John Kilduff称，“本周的大事就是库存报告将对原油利空。”

他表示，尽管炼厂复工，但重新运营的港口恢复进口，可能推高库存。

尽管炼厂复工会增加需求，但预计美国未来几个月的产量将增加。

预计10月美国页岩油日产量将增加7.9万桶，至609万桶，美国能源资料协会在周一发布的月度报告中称。

洲际交易所(ICE)数据显示，在截至9月12日当周，投机客将布兰特净多头期权和期货增加1.6962万口，至43.0699万口，为3月以来最高，这是四周来的首周增加。

美国商品期货委员会上周五报告称，截至9月12日当周，对冲基金和其他基金经理减少美国原油期货和期权的多头头寸。(完) (编译 刘静；审校 李军)