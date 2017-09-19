国际油市：油价从近期高位回落，关注美国库存数据和OPEC会议

* 伊拉克油长称减产幅度超过配额要求

* API公布上周美国原油库存增加140万桶，低于预期

* 尼日利亚和利比亚将参加周五OPEC和非OPEC会议－消息

路透纽约9月19日 - 油价周二收低，从近五个月高位回落，本周五主要产油国将就进一步减产的前景举行会议。

不过市场仍保持活跃，因周五石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将开会讨论每日减产180万桶的协议。

OPEC第二大产油国伊拉克表示，该组织讨论了减产协议的多个选项，包括延长协议至3月后，以及进一步减产。

伊拉克油长表示，该国每日减产约26万桶，超过协议要求的21万桶。

两位OPEC消息人士表示，尼日利亚和利比亚将派代表参加周五的会议，尽管两国不受当前的减产协议约束。两国产量增加限制了油价的升势，这促使市场提议两国可被纳入减产协议内。

美国原油期货近几日陷于窄幅区间内交投，过去五个交易日都在每桶49-50美元之间交易。

布兰特原油收跌0.34美元，报每桶55.14美元，离五个月高位的每桶55.99美元不远。

美国原油收低0.43美元，报每桶49.48美元。

美国石油协会(API)收盘后公布，上周美国原油库存增加140万桶，分析师原本预估增加350万桶。明日美国能源资料协会(EIA)将公布库存数据。

受库存数据影响，油价在结算后反弹，美国原油期货回升至每桶49.90美元，当日近持平。(完) (编译 李军; 审校 刘静)