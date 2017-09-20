国际油市：油价上扬，此前伊拉克暗示OPEC或将延长减产协议

路透东京9月20日 - 油价周三上涨，此前伊拉克石油部长称石油输出国组织(OPEC)及其他产油国考虑延长减产甚或进一步加剧减产，以控制全球原油供应过剩问题，同时报告显示美国原油库存增幅小于预期。

0644 GMT，美国原油期货上涨0.33美元，或0.6%，报每桶49.78美元，布兰特原油期货涨0.22美元，或0.4%，报每桶55.37美元。

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周二在阿联酋举行的一场能源会议上表示，虽然OPEC以及其它产油国考虑的选项中包括将减产协议延长数月，但现在决定3月协议到期以后怎么做，还为时过早。

卢艾比表示，协议3月到期后应延长几个月，部分国家希望延到2018年底，而包括伊拉克在内的一些国家认为应进行新一轮减产。

但大宗商品经纪商Marex Spectron的研究主管Georgi Slavov认为，这样的举动不大可能产生很大影响。

“原油需求不振，我看不到这种状况很快发生改变的希望。我们并不认为2017年第四季需求会走强，这意味着需要更加严格控制供应，”Slavov在新加坡的一个简会上表示。

“但这并不容易，因为美国钻机的生产效率预计将上升，因此同样数量的钻机可以生产更多石油。”

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅小于预期，汽油和馏分油库存骤降。API公布，截至9月15日该周，美国原油库存增加140万桶，至4.703亿桶，路透调查的分析师预计为增加350万桶。库欣原油库存增加42.2万桶。(完) (编译 王琛/李春喜 审校 于春红/许娜)