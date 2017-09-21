国际油市：油价下滑，受累于美国原油库存和产量增加

路透新加坡9月21日 - 油市周四下跌，受美国原油库存和产量上升以及美元走强打压。美元上涨可能压制使用其他货币国家的燃油消费。

0531GMT，布兰特原油期货下跌0.11美元或0.2%至每桶56.18美元。

美国原油期货下跌0.05美元至每桶50.64美元。

交易商表示，美元走强给布兰特原油带来压力，同时美国原油库存和产量增长也压抑西德克萨斯中质油(WTI)价格。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至9月15日当周美国商业原油库存C-STK-T-EIA增加460万桶，至4.7283亿桶，为连续第三周实现增长。

同时，美国石油生产基本从哈维飓风过后的关停状态恢复，目前在每日951万桶，而美国墨西哥湾区遭到飓风袭击之后为每日878万桶。

不过，交易商称，汽油库存下降210万桶至2.1619亿桶，给西德克萨斯中质油(WTI)价格带来一些支撑。

如果石油输出国组织(OPEC)延长减产协议，市场供应可能收紧。

阿尔及利亚能源部长Mustapha Guitouni周三表示，OPEC与非OPCE产油国9月22日在维也纳开会时，将讨论延长减产协议以支撑油价。(完) (编译 王兴亚/许娜；审校 孙茉莉/白云)