更正-国际油市：油价收盘基本持平，因在OPEC会议前市场不安情绪加剧

(更正：因译文有误，第三段应改为“延长至明年3月以后”，非“延长至明年3月”)

* OPEC周五在维也纳举行会议

* OPEC小组将讨论延长减产协议和监测出口

* 油价第三季上涨逾15%

* 美国原油产量触及飓风哈维来袭前的水平

路透纽约9月21日 - 油价周四收盘基本持平，主要产油国周五将在维也纳开会，讨论是否延长已扶助削减全球过剩供应的限产行动。

石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其它产油国的石油部长周五将在维也纳开会。他们将讨论是否延长每日减产180万桶以支撑油价的协议，并将考虑监测出口以评估减产协议执行情况。

尽管很多分析师预计，产油国将把减产协议延长至明年3月以后，但很多分析师也表示，油价已经回升至足以促使产油国增产至协议设定的产量水平之上。

如果价格从目前的水平大幅回升，“减产执行情况看似将是个问题”，Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说。

美国原油期货跌0.14美元，或0.3%，收报每桶50.55美元。布兰特原油期货上扬0.14美元，或0.3%，收报每桶56.43美元。

Kilduff指出，过去三个月，油价已飙升超过15%，因减产和能源需求强劲增长，导致全球原油市场供应收紧。

“我并不认为他们在这次会议上延长协议是板上钉钉的事，”Kilduff说。

Tyche Capital Advisors的交易员Tariq Zahir说，OPEC的减产行动已经提振油价，目前的价格水平足以鼓励其它产油国增产。尤其是美国页岩油产量，已经增至纪录高水平。

墨西哥湾遭受飓风侵袭，导致原油库存增加，因部分美国炼厂受洪水影响关闭。

上周美国原油产量触及951万桶，高于墨西哥湾8月底遭遇飓风袭击前的878万桶。

布兰特近月原油期货近几个月已经大幅上涨，价格远高于远月合约。这使得油价出现了逆价差，表明市场供应收紧。

布兰特原油的逆价差情况最初仅局限于最近期的合约，现在已经扩大至明年一整年的合约。(完) (编译 母红; 审校 李军)