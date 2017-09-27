国际油市：布兰特原油从2015年峰值下滑，库存减少推高美国原油期价

* 上周美国原油库存减少180万桶-EIA

* 美国汽油库存增加，馏分油库存小幅减少

* 美国原油产量上升，周度出口创纪录

路透纽约9月27日 - 布兰特原油期货周三走低，美国原油期货攀升，之前公布的数据显示，上周美国原油库存意外减少，上月受飓风哈维影响被迫关闭的美国炼厂多数已恢复生产。

布兰特原油期货从26个月高位回落，收跌0.54美元，或近1%，报每桶57.90美元。美国原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶52.14美元，但低于五个月高位。

美国能源资料协会(EIA)报告称，上周美国原油库存减少180万桶，预估为增加340万桶。

库存减少支撑原油期价，但汽油库存意外增加，馏分油库存降幅不及预期。

“美国原油期价涨幅受限，因美国石油生产反弹，”Interfax Energy在伦敦的Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar说。

EIA称，炼厂开工率跳升5.4个百分点，至88.6%，为8月25日以来最高，因多数炼厂恢复生产。

飓风哈维，以及9月稍早侵袭佛罗里达州的飓风伊尔玛，可能在一段时间内损及需求，从而可能导致汽油库存增加。而炼油活动反弹扶助原油库存减少。

EIA数据显示，上周美国原油生产增至955万桶/日，高于飓风哈维来袭前的水平。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价处于逾两年最高，使美国原油对于海外买家的吸引力增强，EIA数据显示，上周美国原油出口触及创纪录的150万桶/日。(完) (编译 母红; 审校 李军)