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国际油市：布兰特原油期货第三季劲升约20%，为13年来最大第三季升幅
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#货币新闻
2017年9月29日 / 晚上7点56分 / 19 天前

国际油市：布兰特原油期货第三季劲升约20%，为13年来最大第三季升幅

1 分钟阅读

    * 布兰特原油期货第三季劲升约20%
    * 伊朗禁止和伊拉克库尔德人的油品进出口
    * 中东成员国担心高油价会推高美国页岩油生产
    * 美国活跃钻机七周内首周增加－贝克休斯

    路透纽约9月29日 - 油价周五收高，伊拉克库尔德地区地缘政治不稳
定因素带动油价上涨，扶助布兰特原油期货价格录得2004年来最强第三季
表现。
    
    布兰特原油       收高0.13美元或0.2%，报每桶57.54美元，第三季
劲升约20%，本周升1.2%。
    
    本周稍早，布兰特原油期货触及逾两年最高，本周为连续第五周上涨
，为去年6月来最长周度升势。
    
    美国原油      收高0.11美元，报每桶51.67美元，本周升约2%，录
得1月来最长周线升势，也创10年来最强第三季表现。
    
    “油市更大的担心是在伊拉克库尔德地区，”ClipperData商品研究
部门主管Matt Smith表示，“今天国际航班禁飞了，伊朗也禁止了运送燃
料的卡车。”
    
    在周一的投票中，伊拉克的库尔德人有九成支持脱伊独立，这激怒了
土耳其、巴格达中央政府，以及其他地区和全球大国。许多人担心这次公
投可能会导致该地区再次出现冲突。            
    
    路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)本月产量按月增加5万桶/日，
因伊拉克出口增加及利比亚产量小涨，利比亚是不受限产协议限制的产油
国之一。
    
    中东产油国也担心，近期油价上涨会刺激美国增加页岩油产量，会再
度压低油价。
    
    油服公司贝克休斯周五公布，本周美国活跃钻机数七周内首周增加，
此前美国钻井活动长达14个月的复苏活动在8月停滞。本周美国活跃钻机
增加六座，至750座。
    
    不过美国活跃钻机数连跌第二个月，并录得去年第二季来最大月度和
季度降幅。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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