国际油市：油价下挫逾2%，供应过剩忧虑重现令油价结束五周连升

* 俄罗斯澄清总统普京只是认为有延长减产协议的可能性

* 在风暴内特登陆前，美国墨西哥湾七成离岸油气生产暂停

* 本周美国活跃钻机五周内第四周减少－贝克休斯

路透纽约10月6日 - 油价周五下挫逾2%，布兰特原油期货结束16个月来最长周线升势，因供应过剩忧虑重新浮现。

布兰特原油期货收挫2.4%，或1.38美元，报每桶55.62美元，本周下挫3.3%，结束五周连升，这是去年6月来最长周线升势。

美国原油期货跌1.50美元或3%，报每桶49.29美元，本周重挫4.6%。

俄罗斯对总统普京本周稍早有关油市的言论作出澄清，指他没有提议延长全球减产协议，而是表示，认为有这种可能性。

延长减产协议的前景近几日支撑油价。

沙特阿拉伯周四没有对延长石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其他产油国的减产协议作出坚定承诺，对于将减产协议延长至2018年底的提议，沙特表示将“灵活”对待。

不过投资人仍担心美国原油出口增加，因美国原油较布兰特原油期货大幅折让，令美国原油更具竞争性。

但未来一周美国原油供应可能受限，根据美国安全和环境执法局，因热带风暴内特即将登陆，令美国墨西哥湾离岸油气生产已有七成关停。

油服公司贝克休斯报告，本周美国活跃钻机数五周内第四周减少。(完) (编译 李军; 审校 刘静)