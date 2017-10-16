重发-国际油市：油价升1%，因伊拉克冲突令库尔德石油产能被关停

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* 伊拉克武装力量进入库尔德人控制的富产石油的基尔库克

* 伊拉克出于安全原因一度关停35万桶/日石油产能

* 特朗普上周五拒绝核证伊朗执行核协议

* 路易斯安那州石油钻机发生爆炸

* 预计下半年中国GDP增长7%－央行

路透纽约10月16日 - 周一油价上涨1%，因伊拉克武装力量进入库尔德人控制的富产石油的基尔库克，并短暂中断了一些原油生产产能。伊拉克为石油输出国组织(OPEC)中的第二大产油国。

“我们看见中东的地缘政治紧张局势在升温，给今日的市场提供了支撑，主要是伊拉克库尔德，以及关于伊朗的一些不确定性，”CHS Hedging LLC能源市场分析师Anthony Headrick称。

出于安全原因，伊拉克库尔德一度关闭了Bai Hassan和Avana大型油田的35万桶/日产能。

巴格达和库尔德地区政府之间的危机升级，伊拉克周日采取了行动。库尔德地区在9月25日公投支持独立。

布兰特原油收高0.65美元，或1.1%，报每桶57.82美元，美国原油收高0.42美元，或0.8%，报每桶51.87美元。

伊拉克政府称，其武装力量已经控制了伊拉克石油生产公司North Oil Co，油田快速恢复了生产。库尔德地区政府称，原油出口继续经过该地区的输油管，不会采取阻止。

但这一行动令市场感到不安，该地区日产油量为60万桶，土耳其威胁应伊拉克要求关闭库尔德地区政府运营的管线。

“政府控制油田，库尔德控制油管，给石油出口带来挑战，”Eurasia Group在一份公告中写道。

美国对伊朗进行制裁的忧虑重现，上周五特朗普总统拒绝核证伊朗执行了核协议，尽管国际核查人员认为该国执行了协议。

美国活跃钻机数减少，昨晚路易斯安那州庞恰特雷恩湖的一个石油钻机发生爆炸，也给市场带来支撑。

石油消费强劲，特别是来自中国的消费，中国央行行长称，预计下半年经济增长7%，尽管市场普遍预期中国经济增长将放缓。(完) (编译 刘静；审校 李军)