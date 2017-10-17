国际油市：风险溢价回归提振油价，因伊拉克冲突及美国伊朗关系紧张

路透新加坡10月17日 - 油市再次出现风险溢价，提振全球指标油价，因伊拉克冲突升级威胁供应，且美国和伊朗关系也出现紧张迹象。

此前石油输出国组织(OPEC)牵头的减产支撑油价，但美国产出上升限制涨幅，油价几个月来一直保持区间波动。本月油价上扬，因需求似乎比近几个月更加旺盛，尤其是中国。

尽管周二出现获利了结，但0148 GMT时布兰特原油期货仍然较上周五结算价上涨2.5%，报每桶57.79美元，较年中水平上扬近三分之一。

美国原油期货报51.76美元，较上日结算价小跌，但仍较上周五上升约2%，而且较6月中旬水准高出近四分之一。

伊拉克政府军周一夺取了库尔德人掌控的石油重镇基尔库克，对库尔德独立公投作出回应，并凭借这一大胆的闪电突袭改变了国内势力格局。

还有报导称，出于安全考量，库尔德一度关闭了Bai Hassan和Avana大型油田的35万桶/日产量。

“基尔库克...原油产量占伊拉克总产量的10%左右，任何(进一步)中断都将对供应产生重大影响，”Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin表示。

政治风险咨询机构Eurasia Group表示，“达成协议之前，流动仍将脆弱。”

美国和伊朗紧张关系升温，上周五特朗普总统拒绝核证伊朗执行了核协议，美国国会将有60天时间来决定是否重新对伊朗施加制裁。

鉴于石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国继续削减供应，使得油市进一步收紧，分析师上调今年余下时间和2018年油价预估。

“我们预计本季布兰特原油平均价格为54美元，2018年上半年为52.50美元，之前预估分别为50美元和49.50美元，”美银美林表示，“我们还将本季美国原油平均价格预估调整为49美元，此前预估为47美元。”(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 李爽/戴素萍)