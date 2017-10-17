国际油市：持稳，因美国产量上升抵消中东紧张局势

* 伊拉克武装力量夺取库尔德控制的富产石油城市基尔库克

* 美国-伊朗紧张局势帮助石油提高全球风险溢价

* 美银美林预计油市出现大量短缺，因需求强劲和供应收紧

路透纽约10月17日 - 油价周二收盘基本未变，在早盘出现涨跌后回稳，因对美国产量和出口增加的预期，抵消了对伊拉克和库尔德武装力量之间的冲突可能威胁伊拉克原油产量的担忧。

布兰特原油升0.06美元，或0.1%，报每桶57.88美元，美国原油升0.01美元，报每桶51.88美元。两者盘中皆涨近1%和跌逾1%。

伊拉克政府重新从库尔德人手中夺取伊拉克北部领土，使得伊拉克政府的掌控范畴得以进一步扩大。

这场在伊拉克主要产油区的冲突，帮助油价恢复了风险溢价，尽管官员称，该地区油田正常运营。

“伊拉克和库尔德局势给价格带来的风险溢价正在消散的过程中，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

“大家都在观察是否美国原油出口量高企，能够再次令库存下降，”Kilduff称。

分析师预计，截至10月13日当周，美国原油库存减少420万桶。

美国和伊朗之间的紧张局势也在升温，增加了石油的全球风险溢价。

在对伊朗进行的上一轮制裁中，全球市场每日减少了约100万桶供应。

美银美林称，该行上调了油价预估。

“我们预计本季度布兰特原油均价为每桶54美元，明年上半年52.5美元，之前的预估为50和49.5美元。”(完) (编译 刘静；审校 李军)