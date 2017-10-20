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国际油市：油价小幅上涨，因中东局势紧张盖过美国需求疲弱影响
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2017年10月20日 / 晚上8点19分 / 4 天前

国际油市：油价小幅上涨，因中东局势紧张盖过美国需求疲弱影响

1 分钟阅读

* 基尔库克向杰伊汗仍每日输送约20万桶原油

* 美国活跃钻机数连续第三周减少-贝克休斯

* 俄罗斯国家石油公司控制库尔德输油管道

* 全球炼厂进口美国原油，弥补OPEC减产

路透10月20日 - 油价周五小幅上涨，盘中走势反复，本周也升高，因库尔德地区冲突导致伊拉克原油出口大幅减少带来的提振，盖过了需求数据疲弱的影响。

美国原油收高0.18美元，或0.4%，报每桶51.47美元，布兰特原油收高0.52美元，或0.9%，报每桶57.75美元。两大合约本周均小幅上涨。

能源服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机连续第三周减少，延续了长达两个月的生产活动下降的趋势。

“我们继续看到市场需要持续稳定的利多消息(支持)的迹象，”Tradition Energy市场研究董事Gene McGillian称，“但本周的能源部数据显示，汽油需求降至3月来最低，使利多消息流被中断。”

船运方面消息人士称，伊拉克库尔德通过土耳其港口杰伊汗输送的石油量平均为每日21.6万桶，低于约60万桶的正常水平。

俄罗斯最大石油公司俄罗斯国家石油公司同意投资18亿美元，控制伊拉克库尔德主要输油管道。

美国原油商业库存从3月的纪录高点下降了15%，至4.565亿桶，低于去年水平。

库存下降部分因为出口增长，因美国原油较布兰特原油大幅贴水，使美国生产商的原油出口具吸引力。

汤森路透Eikon航运数据显示，美国原油出口船运量急升，从政府2015年底放开出口限制时的几乎为零升至10月份的约260万桶/日。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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