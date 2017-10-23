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国际油市：油价持稳，受伊拉克供应受扰及美国活跃钻机数减少支撑
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2017年10月23日 / 晚上8点09分 / 1 天内

国际油市：油价持稳，受伊拉克供应受扰及美国活跃钻机数减少支撑

1 分钟阅读

* 美国原油活跃钻机数降至6月来最低

* 10月迄今，伊拉克原油日出口减少超过20万桶

* 路透调查显示美国上周原油库存可能连降第五周

路透纽约10月23日 - 油价周一变动不大，因石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克供应受扰，殃及出口，且美国石油活跃钻机数减少。

根据航运数据和业内消息人士，伊拉克南部原油日出口量本月已经减少了11万桶，而北部基尔库克油田产出短缺已经造成出口下滑。

布兰特原油收低0.38美元，报每桶57.37美元。美国原油收高0.06美元，报每桶51.90美元。

“看来有许多相互抵消的因素...油市看上去很困惑。”CFRA Research能源研究部门主管Stewart Glickman称。

“波动性实际上很低，近期未见持续的趋势，能带动油价突破45-55美元的区间。”

油服公司贝克休斯上周五公布，截至10月20日该周，美国活跃钻机数减少七座，降至6月来最低的736座。

但分析师表示，美国活跃钻机数减少可能是暂时的，因飓风威胁令生产活动受限。

市场人士也在等待美国公布上周原油库存数据。路透初步调查结果周一显示，预计上周美国原油库存可能连降第五周。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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