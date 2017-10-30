国际油市：布兰特原油期货收在60美元之上，因预期OPEC会延长减产

* 沙特和俄罗斯支持延长减产

* 美国原油/布兰特原油大幅贴水，使美国原油出口具吸引力

* 摩根大通将2018年布兰特和美国原油均价预估上调11美元

路透纽约10月30日 - 布兰特原油周一收在2015年7月以来最高，美国原油收在2月以来峰值，因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将被延长至明年3月后，不过，此轮涨势可能刺激美国增产。

布兰特原油期货收报每桶60.90美元，上扬0.46美元。布兰特原油过去16个交易日累积上扬9.5%。

美国原油期货收涨0.25美元，报每桶54.15美元，为2月23日以来最高。该合约近期表现也很强劲，过去16个交易日上涨10%。

“市场已经在逾一个月的时间里守在49美元之上，使该水平成为新区间的底部，”分析师在Drillinginfo.com上写道。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国同意从去年1月起减产180万桶/日，以消除供应过剩的状况。

减产协议已经被延长一次，将于明年3月到期。不过，沙特和俄罗斯两个主要牵头国已表示，支持进一步延长该协议。

沙特王储周末重申，该国支持延长减产协议。

周一上涨使2017年12月到期的布兰特原油合约较明年12月到期合约溢价2.6美元。

摩根大通将明年布兰特和美国原油均价预估上调11美元和11.40美元，分别至58和54.63美元。摩根大通称，上调价格预估是因OPEC和非OPEC产油国减产，以及强于预期的需求增长导致油市供应不断收紧。(完) (编译 母红; 审校 李军)