国际油市：油价升至近两年高位，因市场供应收紧

* 减产协议执行率“很好”-沙特油长

* 伊拉克支持全球限产-伊拉克部长

* 俄罗斯和沙特油长将访问乌兹别克斯坦

* 美国原油库存下降，因出口创新高

* 预计美国年底产量至少为30年来最高-高盛

路透纽约11月2日 - 油价周四微升，在接近两年高位的水平持稳，因石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动令市场供应收紧，库存下降，市场前景仍然乐观。

布兰特原油收高0.13美元，或0.2%，报每桶60.62美元，周三该合约触及2015年7月以来盘中最高价61.70美元，较6月触及的年内低位已经上涨逾三分之一。

美国原油收高0.24美元，或0.4%，报每桶54.54美元，较6月触及的2017年低位升近30%。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称，供需差距在缩小，库存在下降，OPEC牵头的限产协议执行情况“很好”。

“OPEC整体上的执行率很高，”U.S. Bank地区投资经理Mark Watkins称，“已经到了11月，月底会有OPEC会议，预计将有有关明年3月以后继续限产的利多讲话。”

限产协议2018年3月到期，但将协议延长至2018年底的共识在不断增强。

OPEC第二大产油国--伊拉克油长称，该国支持全球限产行动以提振价格，每桶60美元的价格是该国可以接受的目标价位。

全球最主要产油国--俄罗斯和沙特能源部长将于周四晚到访乌兹别克斯坦塔什干。

尽管产量增加，但美国原油库存下降也支撑油价。

高盛称，预计今年底美国原油日产量同比增加80-90万桶，至960-970万桶，接近至少30年来最高。(完) (编译 刘静；审校 母红)