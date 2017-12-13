国际油市：油价下跌，因美国汽油库存增加盖过原油库存减少

* 美国原油库存下降510万桶，汽油库存增加570万桶-EIA

* 美国原油产量再创周度最高纪录--EIA

* 布兰特原油价格受福尔蒂斯油管中断支撑

* 英国最大的油管可能关闭数周

路透纽约12月13日 - 油价周三连续第二日下滑，因美国原油库存急降被汽油库存增长大于预期，以及美国原油产量继续创新高所抵消。

美国政府数据显示，上周原油库存下降510万桶，降幅超过预期，日产量再创纪录新高，达到978万桶。

美国原油产量的纪录峰值是1970年11月创下的1,004万桶，当时的产量是按月进行记录的。

汽油库存跳升570万桶，是分析师预估的250万桶的一倍多。

“整体上好坏不一，原油库存降幅大于预期，但汽油需求小幅下降，通常在每年的这个时候，需求应该更多一些，”Tyche Capital Advisors管理层Tariq Zahir称。

美国原油收跌0.54美元，或1%，报每桶56.60美元， 布兰特原油收跌0.9美元，或1.4%，报每桶62.44美元。

周二，布兰特原油期货下跌2.1%，因出现一波获利回吐，此前福尔蒂斯北海油管系统(FPS)在本周初意外关停，帮助提振指标合约升穿65美元，为2015年中以来首次。

尽管福尔蒂斯管道关闭给油价提供支撑，但早盘的升幅快速蒸发，因全球市场仍供应过剩，美国产量上升。

美国能源信息协会周二称，预计2018年国内原油日产量增加78万桶，至纪录高位的1,002万桶。

“事实是，在福尔蒂斯管道关停后原油遭大量抛售，表明市场难以走高，现在，我们基本上回到了一个月前的水平，”Petromatrix consultancy的Olivier Jakob称。(完) (编译 刘静；审校 李军)