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国际油市：油价持平，市场趋紧但美国产量增长
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#亚洲
December 15, 2017 / 1:32 AM / a day ago

国际油市：油价持平，市场趋紧但美国产量增长

1 分钟阅读

路透新加坡12月15日 - 油市周五持稳，北海福尔蒂斯油管暂停输油以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产对油价构成支持；与此同时，美国石油产量增长，则限制油价进一步上涨。

0119 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶57.13美元，较上日结算价涨0.09美元。

布兰特原油期货报每桶63.35美元，较上日收盘价涨0.04美元。

交易商表示，整体上市场受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动的良好支撑。

交易商称，北海福尔蒂斯油管系统(FPS)关闭，亦提振油价，因全球库存已经在逐步下降。

“库存下降让我们相信，长期市场基本面朝正确方向发展，而且供需状况将把油价重新拉升到边际成本，”Bernstein Research表示。

“我们预计2018年布兰特原油平均价格为每桶56美元，2019年升至60美元。”

美国原油产量C-OUT-T-EIA自2016年年中来大增16%至978万桶/日，接近主要原油生产国俄罗斯和沙特的产量水准。这削弱了OPEC收紧市场的努力。

国际能源署(IEA)周四称，全球油市有可能在2018年上半年出现过剩，美国供应增长抵消了OPEC明年一整年维持减产的影响。(完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚)

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