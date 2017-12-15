国际油市：油价在两年高位之下徘徊，市场聚焦美国产量

* 福尔蒂斯油管中断支撑布兰特原油

* OPEC牵头的减产努力被美国产量增加所削弱

* IEA称油市可能在明年上半年过剩

* 美国钻探商六周来首周减少活跃钻机

* 对冲基金和基金经理减少净多头头寸--CFTC

路透纽约12月15日 - 油价周五涨跌不一，在两年高位下方徘徊，因北海油管仍处于中断状态给油市提供了支撑，但美国产量攀升和汽油需求疲弱限制涨幅。

布兰特原油收跌0.08美元，或0.1%，报每桶63.23美元。美国原油收高0.26美元，报每桶57.30美元。11月24日曾触及两年高位的59.05美元。

布兰特原油本周小幅下跌0.3%，美国原油跌0.1%。

“原油的确有一些压力，”能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff称，“不同于以往的假日季，汽油需求减弱，供应仍持续增加，值得关注。”

汽油期货本周下跌3.5%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，截至12月12日当周，对冲基金和其它基金经理减少了美国原油期货和期权的净多头头寸，在创纪录新高后连续第二周减少。

在此期间，投机客将纽约和伦敦的期货和期权合约减少7,542口，至435,200口，这是连续第二周减持。

将北海原油运往英国的福尔蒂斯油管仍中断，早盘对布兰特油价构成支撑，之后布兰特原油小幅下跌，交易员称。

美国原油产量C-OUT-T-EIA自2016年中以来已经增长了16%，日产量达到978万桶，这削弱了石油输出国组织(OPEC)的减产努力。

国际能源署称，美国供应可能令油市在明年上半年供应过剩。美国产量现在接近最大原油生产国俄罗斯和沙特的水平。

能源服务公司贝克休斯称，本周活跃钻机数减少四座，至747座，为六周来首周减少。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)