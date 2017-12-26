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国际油市：原油价格接近2015年6月高位，因减产行动令市场收紧
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December 26, 2017 / 7:10 AM / 更新于 a day ago

国际油市：原油价格接近2015年6月高位，因减产行动令市场收紧

1 分钟阅读

路透新加坡12月26日 - 油价周二持稳，布兰特原油徘徊在2015年高点附近，得益于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动下稳健的需求前景。

0650GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶58.52美元，较上日结算价涨0.05美元。

布兰特原油期货报每桶65.25美元，与上日收盘持平，但接近12月12日触及的2015年6月来高点65.83美元。

油市交投极其清淡，因许多国家仍处于圣诞假期。

布兰特原油自2017年中以来已上涨47%。石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯一直在减产以收紧供应并支撑油价。

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一表示，他乐观预期油市2018年第一季将会供需平衡，致使油价获得提振。

“明年第一季期间，油市供需将更加平衡，这将在国际油价上涨中得到正面体现，”他说。

在减产的同时需求前景良好，许多分析师预期2018年某个阶段或2019年全球需求可能会首次达到每日1亿桶。

目前抑制油价的是北海福尔蒂斯输油管线料将在1月初恢复运行。

贝克休斯的周度报告显示，截至12月22日当周，美国活跃钻机数维持在747座，仍远高于上年同期的523座，多数分析师预计美国产量将在数周内升破1,000万桶/日。(完) (编译 艾茂林/张荻； 审校 王洋/孙茉莉)

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