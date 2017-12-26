国际油市：油价急升，美国原油2015年中以来首次触及60美元

* 利比亚输油管道遭袭，导致产量下降多达10万桶/日

* 英力士称福尔蒂斯输油管道的油气运送量会逐步回升

* 伊拉克预计油市将在明年首季达到供需平衡

* 美国活跃钻机数量上周持稳

路透纽约12月26日 - 油价周二在淡静交投中急升至两年半高位，美国原油触及60美元，受助于利比亚一输油管道爆炸的消息，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的自愿减产行动。

据军方和能源行业消息人士透露，武装袭击者炸毁了一条向Es Sider港口输送原油的管道，导致利比亚石油产量减少多达10万桶/日。

利比亚国家石油公司在一份声明中称，日产量下降7-10万桶/日。该公司还表示，爆炸原因不明。

布兰特原油期货收涨1.77美元，或2.71%，报每桶67.02美元，盘中触及2015年5月中以来最高67.10美元。

美国原油期货攀升1.50美元，或2.6%，报每桶59.97美元，盘中高见60.01美元，为2015年6月底以来最高。

福尔蒂斯输油管道复工在即，限制了升幅。营运商英力士表示，该管道的油气输送量将会逐步增加。

“谨记，油田和输油管道都比较陈旧，可能出现故障，这可能是市场没有抛售的原因，”ICAP的经纪Scott Shelton说。

圣诞节过后的第二天，英国为Boxing Day假期，市场交投清淡。约7.2万口合约换手，远低于逾25万口的普通交易日的日均水平。

美国市场，取暖油期货带领能源产品上涨。取暖油期货盘中急升3.6%，高见每加仑2.0410美元，为2015年6月初以来最高，因预期天气寒冷。

今年迄今，布兰特原油期货累积攀升17%，美国原油期货上涨约11%。

伊拉克油长周一表示，油市将在明年首季恢复供需平衡，扶助提振油价。全球原油库存已降至可接受的水平，他补充说。

根据贝克休斯最新公布的周度报告，截至12月22日当周，美国活跃钻机数量持平在747座。(完) (编译 母红; 审校 刘静)