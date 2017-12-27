国际油市：油价跌离上日所创2015年以来高位，但市场依然吃紧

路透新加坡12月27日 - 油价周三从上日触及的两年半高点回落，因北海大型输油管道逐步恢复运行，弥补了利比亚供应中断的影响。

但相继出现的两起供应中断，凸显出全球石油市场的吃紧状况。石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产协议实施已有一年。

0210GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶59.74美元，较上日结算价下跌0.23美元。上日该期货自2015年6月以来首次升破60美元。

布兰特原油期货下跌0.36美元，报每桶66.66美元。该合约上日突破67美元，为2015年5月来首次。

油价下滑的原因是，北海福尔蒂斯输油管线逐步恢复。运营商英力士(Ineos)周二表示，该管线将在明年年初恢复到正常输油水平。

此前利比亚一输油管线遭遇袭击，导致约10万桶/日的供应中断，福尔蒂斯输油管线逐步恢复帮助缓解这一中断带来的压力。

全球最大原油出口国沙特周二公布的2018年预算规模为史上最大，被视为该国将需要较高油价以满足财政需要的一个指标。这也使油价上行压力升高。

“沙特预算和利比亚输油管线遭遇袭击推动油价大幅上升，”期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna表示。

福尔蒂斯和利比亚输油管线中断影响的供应量在全球油市中只占很小一部分，但突显出石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头实施减产行动一年后，市场已经明显收紧。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，2018年第一季市场供应将短缺18万桶/日。

影响OPEC和俄罗斯减产以提高油价努力的主要因素是美国原油产量大增。

EIA将于周四公布最新美国原油产量数据。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 龚芳/张涛)