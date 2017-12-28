国际油市：油价受中国强劲数据提振接近2015年中高位，明年油市趋紧

路透新加坡12月28日 - 国际油价周四上扬，受最大进口国--中国的强劲数据提振，在周末新年假期之前交投活动清淡。

即将进入2018年，交易员表示，由于石油输出国组织(OPEC)及其他产油国持续缩减供应，油市情况相对紧俏。

0744GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶59.82美元，上涨0.18美元，或0.3%。WTI价格本周稍早升破60美元，为2015年6月以来首见。

美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存大幅减少600万桶，至4.328亿桶。该数据对美国原油价格提供了支撑。

布兰特原油期货涨0.24美元或0.4%，至每桶66.68美元。布兰特原油本周一度升越67美元，为2015年5月以来首见。

交易员表示，中国发放的2018年原油进口配额强劲，消息公布后原油价格上涨。

交易员称，OPEC与俄罗斯牵头减产一年后，油市相对趋紧，油价因此上涨。减产始于去年1月，并将持续到2018年底。

利比亚和北海油管中断，也在支持油价。

影响OPEC及俄罗斯减产效果的主要因素是美国的石油生产C-OUT-T-EIA。美国石油产量自2016年中期以来已经增加逾16%，正在快速逼近1,000万桶/日关口。(完) (编译 蔡美珍/张荻； 审校 刘秀红)