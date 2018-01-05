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国际油市：油价从近两年高位回落，因美国产量急增
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#货币新闻
January 5, 2018 / 9:17 PM / 更新于 16 hours ago

国际油市：油价从近两年高位回落，因美国产量急增

1 分钟阅读

* 布兰特原油自12月以来攀升逾10%

* 美国原油产量急增可能令涨势消退

* 本周美国活跃钻机减少5座至742座-贝克休斯

* OPEC成员国伊朗的紧张局势提振油价

路透纽约1月5日 - 油价周五走低，从2015年以来的高位回落，因美国原油产量急增，瓦解从12月低位反弹10%的升势。此前一轮升势受供应收紧，以及石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗的政治紧张局势推动。

美国原油产量增加，以及成品油需求回落重压油市，交易商称。

“假日需求急增已成为过去，”Again Capital的John Kilduff说，“再加上美国原油产量反弹，导致油市回吐近期的部分升幅。”尽管成品油需求较上年同期增加，但库存高企，以及美国遭冷空气侵袭，可能抑制对交通工具用燃料油的需求。

交易商表示，OPEC第三大产油国伊朗的政治紧张局势之前扶助推高油价。

“伊朗的反政府示威进一步提振了本已利多的油市人气，”瑞士的银行Julius Baer的商品研究部主管Norbert Ruecker说。该国周五未发生任何重大暴力事件，使市场的紧张气氛有所缓和。

美国原油期货收跌0.57美元，报每桶61.44美元。美国原油昨日触及2015年5月以来最高62.21美元。

3月布兰特原油期货收跌0.45美元，或0.7%，报每桶67.62美元，昨日也触及2015年5月以来最高68.27美元。

OPEC和俄罗斯牵头的减产行动扶助收紧油市供应。美国能源资料协会(EIA)的数据显示，截至12月29日当周，美国原油库存减少740万桶，至4.245亿桶。

这较3月触及的峰值下降了20%，接近五年均值4.2亿桶。

然而，美国增产可能掣肘OPEC的减产行动。根据周三的报告，最近一周美国原油产量增至978万桶/日。

备受关注的贝克休市的数据显示，本周美国活跃钻机减少5座，至742座。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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