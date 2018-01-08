国际油市：原油期货基本持稳，因美国产量增加抵消OPEC政治忧虑

* OPEC成员国伊朗的紧张局势推高油价

* 美国原油产量急增可能瓦解涨势

* 美国活跃钻机上周减少五座-贝克休斯

路透纽约1月8日 - 油价周一基本持稳，在2015年5月以来最高水平附近交投，因部分石油输出国组织(OPEC)成员国内部的政治忧虑，被美国原油产量进一步增加的前景所抵消。

“在今日的交易中，影响油价的两大因素势均力敌。伊朗国内正在进行的示威活动，和沙特近期拘捕数位王子，导致地缘政治忧虑重燃，”Interfax Energ旗下Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

“不过，在近期油价上涨之时，美国原油产量进一步增加的前景继续助涨市场的利空人气，”Kumar说。

布兰特原油期货上扬0.16美元，或0.2%，收报每桶67.78美元。美国原油期货升0.29美元，或0.5%，收报每桶61.73美元。

上周，两大合约均升至2015年5月以来最高，布兰特原油为68.27美元，美国原油为62.21美元。

根据美国政府的数据，美国石油产量预计不久将升至1,000万桶/日之上，主要得益于页岩油产量急增。

美国的石油产量仅次于沙特和俄罗斯。

“美国原油价格目前已进入可能吸引页岩油产量增加的区间，”CMC Markets驻悉尼的首席市场分析师Ric Spooner说。

“交易商可能认为，在未来几个月，市场观望活跃钻机数和产量水平的发展变化迹象时，最好保持谨慎，”Spooner说。

贝克休斯周五报告，截至1月5日当周，美国活跃钻机减少5座，三周来首次减少。

美国石油产量增加是掣肘OPEC和俄罗斯牵头的减产行动的主要因素。(完) (编译 母红; 审校 刘静)