国际油市：美国油价触及2015年以来新高，但有人怀疑涨势难以为继

路透新加坡1月9日 - 美国油价周二再次触及2015年以来最高，在石油输出国组织(OPEC)引领减产以及美国钻油活动下降之际，投机者押注油价将进一步上扬，但有人警告称上涨走势或将后继乏力。

0751GMT，西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶62.16美元，较上日结算价涨0.43美元，或0.7%。稍早曾触及2015年5月以来新高每桶62.56美元。

除了盘中短暂追平2015年高位，周二的高点还是2014年12月以来WTI的最高水平。

布兰特原油期货报每桶68.11美元，较上日收盘价上涨0.33美元，或0.5%。上周布兰特原油触及每桶68.27美元，为2015年5月以来最高。

交易员称，投机性资金流入原油期货是上涨的推动力。投机客认为，在石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯一年的减产之后，市场供给已经收紧。OPEC的减产行动料将持续到2018年底。

“投机客继续增加布兰特原油净多仓...交易所数据显示，投机客增加4,175口合约，净多仓为565,459口，”ING称。

交易员称，美国钻探新油井的钻机数量略微下降，也支撑了美国原油价格。

根据油服公司贝克休斯(Baker Hughes)，1月5日止当周，美国活跃钻机数量减少5台至742台。(完) (编译 王颖/李春喜; 审校 于春红)