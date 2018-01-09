国际油市：美国原油触及三年高位，因供应收紧导致油价升高

* 美国原油触及每桶63.24美元，为2014年12月以来最高

* OPEC牵头减产，美国库存下降支撑油价

* 预计美国原油库存连续第八周下降

* 伊朗称油价上涨并未让OPEC成员国雀跃

路透纽约1月9日 - 油价周二上涨，美国原油触及2014年12月以来最高，受助于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产，以及预期美国原油库存将连续第八周下降。

OPEC及包括俄罗斯在内的盟友在2018年继续限产，以减少库存过剩对价格的打击。这已经是限产的第二个年头。

美国原油期货升1.23美元，或2%，结算价报每桶62.96美元，盘中触及2014年12月以来最高的63.24美元。

布兰特原油期货升1.04美元，或1.5%，结算价报每桶68.82美元，盘中高见69.08美元，为2015年5月以来最高。两大合约均收于2014年12月以来最高收盘水平。

“市场此时多头占上风，在当前水平肯定有更多买兴，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

“今日的走势进一步确认投机客在寻找什么，明天(的政府库存)报告公布后，我们将观察他们是否会进行一些获利了结。”

预计本周将发布的行业和政府库存报告将显示，美国原油库存连续第八周下降。

“我们预计今明两年石油需求增长将快于非OPEC供应增长，”渣打银行分析师称。

仍在承受2014年油价暴跌影响的许多生产国，正在利用此轮油价升势，但他们对这将刺激竞争对手供应表示谨慎。伊朗称，此轮价格上涨并并未让OPEC成员国雀跃。

预计价格上涨会驱动美国产量在2018年升高，抵消其它国家减产的效果。

美国能源资料协会周二称，预计下月美国石油产量将超过1,000万桶/日，有望较之前的预期早几个月触及纪录最高水平。(完) (编译 刘静；审校 母红)