国际油市：油价触及2014年以来最高位，但分析师警告市场可能过热

路透新加坡1月10日 - 油价周三触及2014年以来的最高位，得益于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产持续进行以及需求稳健；不过，分析师警告称市场可能过热。

包括股市在内的全球市场普遍上扬，也激励资金流入原油期货。

0100 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶63.40美元，较上日结算价涨0.44美元或0.7%。该合约早前一度高见63.53美元，为2014年12月以来的最高位。

布兰特原油期货上涨0.33美元或0.5%，报每桶69.15美元。该合约周二尾盘触及69.29美元，创2015年5月盘中大涨以来最高，也是2014年12月以来最高。

“石油输出国组织(OPEC)延长减产协议...库存下滑都在推动油价上涨，”澳洲Rivkin Securities的投资分析师William O‘Loughlin表示。

为了提振油价，OPEC和俄罗斯等产油国将减产协议延长至2018年年底。

美国石油协会(API)周二公布，截至1月5日当周，美国原油库存减少1,120万桶，至4.166亿桶，路透调查的分析师预计为减少390万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布官方库存数据。

油价自12月初以来已经涨逾13%，有指标显示市场过热。

EIA周二公布月报称，下个月美国原油产量料将超过1,000万桶/日，刷新月度产量纪录高位的时间有望早于预期。 (完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 张若琪/王颖)