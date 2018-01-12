国际油市：油价下跌脱离2014年12月来高位，但分析师看好后市

路透新加坡1月12日 - 油价周五下跌，上日触及2014年12月以来最高。

尽管油价下跌，分析师表示进入2018年以来的市场基本面强劲，主因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯带头持续减产，而且需求增长良好。

0112GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶63.58美元，较上日结算价跌0.22美元或0.3%。上日则触及2014年底以来最高位64.77美元。

布兰特原油报每桶69.18美元，较上日收盘下跌0.08美元，或0.1%。上日布兰特原油也触及了2014年12月以来的高点70.05。

Edison Investment Research的分析师Sanjeev Bahl在2018年展望中称，“OPEC成功削减了过剩库存，短期内需求仍保持旺盛。”

1月5日止当周，美国商业原油库存下降了近500万桶至4.195亿桶。

Global Risk Management在2018年展望中称，“今年油价很可能上涨”，主要因OPEC与俄罗斯牵头的减产，以及伊朗、委内瑞拉和利比亚的政治风险。

但该机构还称，美国原油产量很有可能突破每日1,000万桶。

此外，炼厂对原油需求下降也可能打压油价。(完) (编译 戴素萍/张荻； 审校 徐文焰/李爽)