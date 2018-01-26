国际油市：原油价格下滑，因美元止跌且短期需求前景趋软

路透新加坡1月26日 - 油价周五下滑，因美元止跌，且原油市场近期基本面可能趋软。

0103GMT，布兰特原油期货下跌0.31美元或0.4%，至每桶70.11美元，上日触及2014年12月以来最高点71.28美元。

美国原油期货下跌0.27美元或0.4%至，每桶65.24美元，上日也触及2014年12月以来最高点66.66美元。

美国总统特朗普表示他希望“强劲的美元”后，美元止跌。美元稍早下挫，因美国财长努钦称他欢迎弱势美元。

交易商的资金经常在美元和原油期货之间转换，取决于它们的具体前景。由于原油以美元计价，因此美元波动也会影响原油需求。

分析师称，除了受汇率因素影响外，油市短期需求前景也略微趋疲。

“原油供应仍高企...而且我们预计会进一步增加。我们仍预期美国钻井生产率可能提高，运营的钻井数量增加，以及其他非石油输出国组织(OPEC)产油国增加出口的可能性很高，”大宗商品经纪商Marex Spectron的研究主管Georgi Slavov表示。

美国原油产量C-OUT-T-EIA已经较2016年中期增加逾17%，正在接近每日1,000万桶，上周达到988万桶，与主要出口国沙特产量水平相当。

Slavov指出，由于北半球冬季需求高峰期即将结束，油市需求面临短期不利条件。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚)