国际油市：油价收高，受美元大跌支撑本周上扬

* 布兰特原油期货结算价高于70美元

* 美国原油净多头再创新高-CFTC

* 布兰特原油期货投机商增持净多头仓位至纪录高位

* 本周美国活跃钻机数增加12座-贝克休斯

路透休斯敦1月26日 - 油价周五收高，此前触及三年高位，因美元走软支撑，油价本周录得周线升幅。

布兰特原油期货收高0.1美元或0.1%，报70.52美元，盘中高见70.83美元，周四该期货攀升至2014年来最高的71.28美元。

美国原油期货收报每桶66.14美元，升0.63美元或近1%，周四该合约也触及2014年12月来最高的66.66美元。

本周布兰特原油期货大涨近2.7%，美国原油期货升幅达到4.3%。

“技术面来看，原油有些超买，但目前没有造成大的抛售。”RJO Futures高级市场策略师Mike Sabo表示。

美元指数触及三年低点，支撑原油期货走强。

“美元下跌令我们更加预期布兰特原油期货将保持在70美元水准更久一些。”Confluence Investment Management首席市场策略师Bill O‘Grady表示。

通用电气旗下能源服务公司贝克休斯周五公布，本周美国活跃钻机数增加12座，为3月来最大周度增幅。

另外美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，基金经理在截至1月23日该周将美国原油期货和选择权净多头仓位增加7,612口，至54.9602万口的纪录新高。

洲际交易所在另一报告中表示，在截至1月23日该周，投机商将布兰特原油期货净多头仓位增加13,912口，至58.4707万口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)