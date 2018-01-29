国际油市：油价下跌，因美元走高和美国产量增长

* 布兰特原油下跌1.5%，美国原油下挫0.9%

* 预计上周美国原油库存增长--路透调查

* 投机客押注油价走高，但可能出现修正

* 美国原油日产量很快将达到1,000万桶

路透休斯敦1月29日 - 油价周一收低，受压于美元走强和美国原油产量增长，但油价仍将录得五年来最大1月升幅。

3月布兰特原油期货收跌1.06美元，或1.5%，结算价报每桶69.46美元，日高为70.64美元。

美国原油期货收挫0.58美元，或0.9%，结算价报每桶65.56美元。

美元连续六周下挫提振油价上涨，本月美元势将下跌3%。原油以美元计价，所以美元走低提振使用其它货币买家的需求。

美元指数自1月24日以来一直处于90之下，但今日较上周五反弹了0.3%，至89.31，打压了油价。

“美元走高促使部分市场人士卖出。有一些迹象显示，此轮涨势可能过度，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。

周一，路透的初步调查显示，分析师预计美国原油库存将出现10周来首周增加。

周一，伊拉克油长在伦敦表示，油市在改善。尽管该国在努力增加石油出口能力，但将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

但OPEC牵头的减产努力被北美原油产量增长有所抵消。

美国石油产量自2016年中以来增加了逾17%，预计日产量很快将超过1,000万桶。

能源服务公司贝壳休斯报告，截至1月26日当周，美国能源公司增加了12座活跃钻机，给油市增添了利空人气。(完) (编译 刘静；审校 母红)