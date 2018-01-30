国际油市：油价连跌第二日，因股市急挫和美国产量增加

* 布兰特原油下跌0.6%，美国原油走低1.6%

* 油价仍有望录得连续第五个月月线涨幅

* 预计美国原油日产量很快将超过1,000万桶

* 预计美国原油库存11周来首周增加--调查

路透休斯敦1月30日 - 油价周二连续第二日走低，受不断有迹象显示美国原油产量增长驱动，且不安的投资者抛出股票，债券和商品。

布兰特原油下跌0.44美元，或0.6%，结算报价每桶69.02美元，盘中低见68.40美元。

美国原油下跌1.06美元，或1.6%，结算报价为每桶64.50美元。

“我倾向于将此看作是上行走势的一个短暂停顿，现在的技术基本面显示，要等待更多的信息，改为更中立的立场，静观将发生什么，”United-ICAP技术分析师Brian LaRose称。

美国股市周二连续第二日收低，因医保股下跌和公债收益率上涨，重压三大股指。道琼工业指数最多急挫352点，录得5月7日以来的最大盘中点数跌幅，受累于公债收益率上涨和医保股下跌。

油价与美元的负相关关系达到一个月最强，尽管不断有迹象显示，原油需求强劲，但仍不足以抵消在上周升至三年高位后获利了结的影响。

美元走强，对非美国投资者来说买入以美元计价的资产更贵。

根据周一发表的路透初步调查，预期上周美国原油11周来首周增加，令美国原油承压。

美国原油产量已经处于与石油输出国组织(OPEC)最大生产国沙特相同的水平，仅有俄罗斯的产量更高一些，2017年日产量为1,098万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)