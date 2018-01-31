国际油市：油价反弹收高，因汽油需求强劲及OPEC减产执行率高

* 美国上周原油库存增加680万桶-EIA

* EIA还公布汽油需求强劲

* 1月OPEC减产执行率高-路透调查

* 美国产量再度上升，预计将继续增加

路透纽约1月31日 - 油价周三从稍早跌势中反弹收高，此前美国能源部表示，上周原油库存近三个月来首次增加，但被汽油和馏分油产品需求强劲和有关石油输出国组织(OPEC)产油国在1月继续大幅减产的消息所抵消。

原油期货连升第五个月，美国原油期货1月大涨7.7%，为9月来表现最好的一个月。

根据路透调查，OPEC成员国和包括俄罗斯在内的其他产油国继续严格执行减产协议。

OPEC成员国在年底前日产量要减少180万桶，路透调查周三显示，减产执行率达到138%。

但1月的整体OPEC产量从八个月低点回升，减产高执行率的一个原因是委内瑞拉因经济危机产量大幅下滑。

美国原油期货收高0.23美元至每桶64.73美元，升幅为0.4%，盘中低见63.92美元。布兰特原油收高0.03美元，报每桶69.05美元。

美国上周原油库存增加680万桶，此前连降十周，至2015年初来最低。

库存增幅远超12.6万桶的市场预期，分析师指出，炼厂一直在减少炼油活动，而美国原油产量持续增加。

库存数据公布后，油价立马下滑，但因汽油库存意外减少200万桶而反弹，这显示成品油需求可能足以限制季节性库存增加。

美国3月汽油期货升1.3%，报每加仑1.8952美元。

美国能源资料协会(EIA)公布，原油日产量增至992万桶，接近1970年所创的1,004万桶的纪录高位。(完) (编译 李军; 审校 母红)