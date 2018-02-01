国际油市：油价上涨，因OPEC严格执行减产协议盖过美国增产影响

* OPEC继续保持很高的减产执行率-调查

* 美国11月原油产量自1970年以来首次超过1,000万桶/日

* 高盛上调三个月布兰特原油期货预估至75美元

路透纽约2月1日 - 油价周四攀升，之前一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)的减产执行率仍然保持在高位，盖过了美国石油产量自1970年以来首次超过1,000万桶/日的影响。

今日是布兰特原油4月合约成为近月合约的第一天，该合约上涨0.76美元，或1.1%，收报每桶69.65美元。美国3月原油期货跳涨1.07美元，或1.7%，报每桶65.80美元。

两合约均收在2014年12月以来最高水平。

1月两大指标原油均连涨第五个月，布兰特原油上扬3.3%，美国原油攀升7.1%，布兰特原油创下五年来最大1月涨幅，美国原油创12年来最佳年度开局。

“油价今日上涨，因OPEC继续兑现2018年减产的承诺，”Tortoise的资产组合经理兼董事总经理Brian Kessens说。

周三公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1月原油日产量从八个月低位反弹，因尼日利亚和沙特增产，抵消了委内瑞拉减产，以及产油国继续保持很高减产执行率的影响。

在OPEC严格执行减产协议的同时，美国能源资料协会(EIA)周三发布的月报表示，美国11月原油产量突破1,000万桶/日，为1970年以来首次，并且逼近最高产量纪录。

高盛将三个月布兰特原油均价预估从每桶62美元上调至75美元，将六个月原油均价预估从75美元上调至82.5美元。这也扶助支撑周四油价。

不过，周三公布的路透调查结果显示，2018年油价不太可能远远超越每桶70美元，因OPEC主导的减产与美国产出增加互相牵制。(完) (编译 母红; 审校 李军)